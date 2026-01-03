Saúl fará cirurgia no calcanhar e está fora do início da temporada no Flamengo

O meia espanhol Saúl, fará cirurgia no calcanhar esquerdo para tratar dores que já o incomodavam há três meses. O jogador fará o procedimento com o médico holandês Niek Van Dijk, especialista no assunto.

O diagnóstico do jogador é uma tendinopatia inserciona do Aquiles, um osso proeminente no calcanhar que causa dores no local. Ainda não há data exata para a cirurgia, que removeria o pedaço para acabar com o incômodo. A data será definida na próxima consulta do espanhol com o holandês, na próxima semana, na Espanha.

O camisa 8 rubro-negro estava se consultando com diversos médicos para saber da necessidade de intervenção cirúrgica, visto que havia a possibilidade de tratamento conservador. O chefe do departamento médico do Flamengo, Fernando Sassaki, estava acompanhando as consultas com os outros profissionais.

O clube deixou a decisão com Saúl, mas indicava o processo cirúrgico, apesar da recuperação não ser tão simples. O prazo de retorno aos gramados é de dois a três meses, dependendo da recuperação do jogador, fazendo assim o retorno apenas depois das decisões de Supercopa do Brasil, contra o Corinthians, e Recopa Sul-Americana, contra o Lanús, da Argentina.

O jogador ainda perderia o começo do Campeonato Carioca e o Brasileirão, que começará em Janeiro, por conta de mudanças no calendário devido à Copa do Mundo.

Saúl chegou ao flamengo após a Copa do Mundo de Clubes e disputou 24 partidas, sendo fundamental nas conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores.

Veja a nota do Flamengo:

"O jogador Saúl Ñíguez irá se submeter, na próxima semana, na Espanha, a uma cirurgia no calcanhar esquerdo. O jogador vinha se queixando há cerca de três meses de dores e desconforto. Desde então, vem sendo acompanhado pelo Departamento Médico do Flamengo de forma contínua.

A decisão pelo procedimento, que é minimamente invasivo, aconteceu após uma criteriosa avaliação médica acompanhada pelo Departamento Médico do clube.

A cirurgia será realizada pelo Dr. Niek van Dijk, referência mundial no assunto. A data da cirurgia será informada após a consulta final com o médico holandês."

O próximo compromisso pelo Flamengo é pelo Campeonato Carioca, contra o Bangu, na quarta-feira (14), às 21:30.