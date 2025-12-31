Supercopa do Brasil, entre Flamengo e Corinthians, tem data e local definidos

A CBF definiu. A Supercopa do Brasil acontece no dia 1º de fevereiro, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. A decisão coloca Flamengo e Corinthians frente a frente.

O Rubro-Negro foi campeão do Brasileirão e o Timão faturou a Copa do Brasil. A entidade máxima do futebol brasileiro tinha diversas possibilidades para definir o palco para a final. O Nordeste era uma região que poderia receber o jogo, mas o estados dos gramados pesou contra.

Rio de Janeiro e São Paulo também foram cogitados, mas no fim a escolha foi por Brasília. O estádio terá divisão 50/50 de torcida.

As partidas dos Estaduais das duas equipes serão remanejadas. Os cariocas enfrentariam a Portuguesa no dia 31, enquanto os paulistas teriam o confronto com o Capivariano no dia 1º.