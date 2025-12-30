Prestes a assinar com o Flamengo, Vitão desembarca no Rio: 'Muito feliz'

Depois da renovação do técnico Felipe Luís, a torcida do Flamengo está a espera do anúncio do primeiro reforço para a próxima temporada. E o comunicado está cada vez mais próximo de acontecer, já que o zagueiro Vitão, ex-Internacional, desembarcou no Rio de Janeiro, para começar sua jornada no Rubro-negro.

O defensor de 25 anos, deve passar por exames médicos ainda nesta terça-feira (30), e se tudo correr normalmente, ele irá se reapresentar com o restante do grupo no dia 12 de janeiro, no CT Ninho do Urubu.

No desembarque, ele usou um boné do Flamengo, levantou e vestiu uma faixa entregue por um torcedor, e ainda levou para casa um cartaz que dizia: "Vitão veio fazer história".

No breve contato com os presentes, Vitão confirmou que já conversou como Filipe Luís, disse estar "muito feliz" com o novo clube e afirmou que as expectativas são as "melhores possíveis". "Espero corresponder da melhor forma", completou.

Para contratar o primeiro reforço da temporada, o Flamengo fechou negócio com o Internacional na casa dos 10 milhões de euros (cerca de R$ 65 milhões, na cotação atual). O valor pago, no entanto, será de pouco mais da metade (R$ 35 milhões) da quantia total, já que o clube gaúcho havia contraído uma dívida de 4 milhões de euros na aquisição do volante Thiago Maia, ex-rubro-negro, em 2024.