Flamengo tem dúvidas para definir zaga e ataque na decisão contra o PSG

Léo Ortiz disputa com Danilo a posição na zaga do Flamengo para a final do Intercontinental - Foto: Adriano Fontes/Flamengo

O Flamengo finalizou a preparação para a decisão do Intercontinental, diante do PSG, na quarta-feira (17), às 14h (horário de Brasília), em Doha, no Catar. Filipe Luís ainda tem algumas dúvidas quanto ao time titular.

A principal disputa por posição está na defesa. Léo Ortiz, que retornou de lesão e foi titular na estreia, ficou no banco no duelo da semifinal. Como ele ficou um longo tempo ausente, a decisão da comissão técnica foi não forçar o jogador. Ele e Danilo disputam a vaga ao lado de Léo Pereira.

Já no ataque, Everton Cebolinha foi titular no último confronto do Rubro-Negro e pode novamente estar no onze inicial. Porém, Plata e Bruno Henrique largam na frente da preferência do técnico Filipe Luís.

A provável escalação do Flamengo tem: Rossi; Varela, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Plata (Cebolinha) e Bruno Henrique.