Botafogo volta a negociar com volante Cristian Medina, do Estudiantes

O Botafogo voltou a negociar com o volante Cristian Medina, do Estudiantes. O volante é desejo do Alvinegro desde o início de 2024. Aos 23 anos, ele voltou ao radar da equipe carioca por uma oportunidade de mercado.

O staff do atleta não está contente com a atual valorização dele no futebol argentino e acredita que ele terá isso caso atue no Brasil. Os direitos de Medina estão atrelados ao Estudiantes. O volante foi atuar no clube porque seus empresários pagaram a multa rescisória com o Boca Juniors, time que o revelou, do próprio bolso.

Os empresários esperavam um aumento no valor de mercado do atleta, o que não aconteceu. Por isso, procuraram recentemente o Botafogo com a intenção de uma transferência para o clube carioca, que deu sinal verde.

Medina é titular absoluto do Estudiantes. A equipe argentina jogará a final do Torneo Clausura, contra Racing, neste sábado (13). No ano passado, o Botafogo fez três propostas ao Boca Juniors para contratar o volante, mas o time xeneize desejava, apenas, o valor da multa contratual.