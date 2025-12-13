Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,4211 | Euro R$ 6,3633
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Flamengo entra em campo pela Copa Intercontinental, nesse sábado (13)

Partida contra o Pyramids, acontece às 14h

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 13 de dezembro de 2025 - 14:13
Arrascarta comemora gol contra o Cruz Azul
Arrascarta comemora gol contra o Cruz Azul -

O Flamengo joga a semifinal da Copa Intercontinental contra o Pyramids, do Egito, neste sábado (13), às 14h. A partida acontece no estádio Ahmad bin Ali, a 20 km de Doha. 

Após vencer o Cruz Azul, do México, na estreia do torneio, o Rubro-negro teve dois dias de descanso para se preparar para o novo desafio. A expectativa é pelo retorno do atacante Pedro, que fez trabalhos com o grupo e pode ganhar alguns minutos.

O Pyramids jogou as quartas de final da Copa Intercontinental em setembro, quando venceu o Al-Ahli (Arábia Saudita). O último jogo do time egípcio foi há uma semana, no sábado, e a vantagem física é a aposta do técnico Krunoslav Jurcic para superar o Flamengo.

Leia também:

Carlos publica vídeo de Bolsonaro soluçando e afirma que estado de saúde pode representar riscos

Governo americano retira Alexandre de Moraes e esposa da lista da Lei Magnitsky

Devido a Copa do Mundo de Clubes, a Fifa determinou que todas as fases do Intercontinental valem troféus. O Flamengo ganhou a taça "Derby das Américas", ao eliminar o Cruz Azul, e o jogo de hoje vale o título "Copa Challenger".

Provável escalação do Flamengo: Rossi; Royal, Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho (De la Cruz), Arrascaeta; Carrascal (Cebolinha), Plata (Lino) e Bruno Henrique.

Provável escalação do Pyramids: Shenawy; Chibi, Gabr, Samy e Mohamed Hamdi; Lasheen, Touré, Zalaka, Atef e Hafez (Ewerton); Mayele.

Tags:

Copa Intercontinental Flamengo

Matérias Relacionadas