Pedro pode retornar ao Flamengo em duelo da semifinal do Intercontinental, diante do Pyramids

O Flamengo teve dois dias para se preparar para a semifinal do Intercontinental, diante do Pyramids, do Egito, no próximo sábado (13), às 14h (horário de Brasília), no Estádio Ahmad bin Ali, no Catar.

Há chances do técnico Filipe Luís poupar alguns atletas. Porém, o comandante rubro-negro faz mistério sobre a escalação em entrevista coletiva na véspera da partida: "Não posso adiantar nada para vocês. Temos o dia de hoje e parte do dia de amanhã para decidir em função da recuperação dos jogadores. Tem jogadores com mais de 30, 33 anos. A recuperação depois de três dias não é completa. Nosso adversário descansou para jogar esse jogo e nós não. Temos que achar uma equipe competitiva, sólida e fresca."

O técnico pode promover o retorno de Pedro para o duelo. O atacante se recupera de uma lesão na coxa esquerda. Ele treinou parcialmente com o restante do grupo e vive a expectativa de ter alguns minutos contra a equipe egípcia.

"Muito bom ter o Pedro com a gente no campo. Deu para ver que voltou com confiança, alegria e vontade que estava antes da lesão do braço. Nosso planejamento para ele depende da evolução dele dia a dia. Nesse treino de hoje vamos decidir se ele pode ter minutos ou não amanhã. Minha expectativa é que ele tenha minutos", disse Filipe Luís.