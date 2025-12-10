Flamengo vence Cruz Azul e avança na Copa Intercontinental
Os dois gols do Rubro-Negro foram marcados por Arrascaeta
O Flamengo contou com o brilho de Giorgian de Arrascaeta para vencer o Cruz Azul (MEX) pelo placar de 2 a 1, na partida pela Copa Intercontinental, realizada nesta quarta-feira (10). O uruguaio marcou os dois gols da equipe.
Com a vitória, o Rubro-Negro se credenciou para enfrentar o Pyramids, time do Egito, na semifinal da competição que acontece neste sábado (13), às 14h. O vencedor jogará contra o Paris Saint-Germain, campeão da Champions League, na grande final do torneio.
Logo aos 14 minutos do primeiro tempo, Arrascaeta aproveitou o erro do zagueiro Piovi dentro da área. Ele ainda teve tempo para driblar o goleiro para abrir o placar.
Após o gol, a equipe teve uma postura mais defensiva e acabou tomando o empate logo no fim do primeiro tempo, após um belo chute de Jorge Sánchez que acertou no ângulo, indefensável para o goleiro Rossi.
Na segunda etapa, Arrascaeta apareceu de novo. O camisa dez uruguaio teve mais uma oportunidade e, de cavadinha, colocou o Flamengo na frente do placar.
Nos minutos finais o Cruz Azul até tentou fazer uma pressão, mas a equipe cometeu erros e não conseguiu criar chances claras de gol para empatar a partida.
Agora, o Flamengo encara o Pyramids, do Egito, no próximo sábado, às 14h. Caso vença, avança para final para medir forçar com o PSG, da França.