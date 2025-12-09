Saúl e Flamengo debatem cirurgia antes da temporada de 2026

Saúl pode passar por cirurgia no tendão para ter maior sequência no Flamengo em 2026 - Foto: Adriano Fontes/Flamengo

Saúl pode passar por cirurgia no tendão para ter maior sequência no Flamengo em 2026 - Foto: Adriano Fontes/Flamengo

O meia Saúl está no Catar com o Flamengo para a disputa da Copa Intercontinental. Mas, o jogador já está se preparando para 2026. O espanhol tem um problema no tendão da perna esquerda e avalia uma cirurgia para facilitar o tratamento.

Ele sofre com uma tendinopatia inserciona do aquiles e vem tratando de maneira conservadora. Desde sua chegada ao Brasil, no meio do ano, Saúl vem realizando procedimentos para minimizar as dores e poder atuar pelo clube carioca.

Mesmo com dores, ele segue à disposição do técnico Filipe Luís. Saúl está disposto a passar pela cirurgia para ter uma melhor temporada em 2026, se livrando das dores e ter mais sequência no Rubro-Negro.

A decisão será tomada nas próximas semanas, após uma avaliação do médico particular e de confiança do jogador espanhol, que está em contato direto com o departamento médico do Flamengo.

Saúl chegou ao Flamengo na janela do meio do ano e disputou 22 partidas. O espanhol conquistou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro.