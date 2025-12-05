Flamengo relaciona Wallace Yan, Michael e mais quatro do time principal para jogo com o Mirassol
Rubro-Negro viaja com elenco recheado de garotos da equipe sub-20
O Flamengo embarcou nesta sexta-feira (05) para o duelo contra o Mirassol, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube viaja repleto de garotos da equipe sub-20 e mais seis da equipe principal entre os relacionados.
O goleiro Dyogo Alves, o volante Evertton Araújo, os zagueiros Iago e João Victor e os atacantes Michael e Wallace Yan estão relacionados e vão viajar. Desses, apenas os defensores não viajam para Doha. O restante embarca no domingo (07).
A ideia de utilizar a equipe de base no encerramento do torneio nacional acontece por conta da viagem da equipe principal já para o Catar, neste sábado (06), onde joga o Intercontinental. O Rubro-Negro será comandado por Bruno Pivetti, já que a comissão profissional embarca com a delegação.
O Flamengo entra em campo sábado (06), às 18h30 (horário de Brasília) para encerrar a participação no Brasileirão. A equipe garantiu o título na última quarta-feira, ao vencer o Ceará no Maracanã.