Flamengo faz último treino antes da final da Libertadores em CT com lona contraespionagem

Treino do Flamengo contou com lona para evitar vazamentos antes da final da Libertadores - Foto: Divulgação/Gilvan de Souza/Flamengo

Na tarde desta sexta-feira (28), o Flamengo fez seu último treino antes da decisão da Libertadores, diante do Palmeiras, em Lima, no Peru. Remanescentes da conquista de 2019, Bruno Henrique, Arrascaeta e Filipe Luís presenciaram uma estrutura "contraespionagem".

A tática foi implementada pelo técnico Jorge Jesus, na véspera da decisão que deu o bicampeonato da América ao Rubro-Negro. Lonas pretas cercam todo o campo do centro de treinamento da Federação Peruana de Futebol.

No treino, o zagueiro Léo Ortiz trabalhou normalmente com os companheiros em campo. Ele vem desfalcando o Flamengo desde a semifinal contra o Racing, por causa de um estiramento sofrido no tornozelo direito.

Gonzalo Plata também participou das atividades com os companheiros no gramado, embora esteja suspenso. Já o atacante Pedro, que se recupera de uma lesão na coxa, realizou apenas atividades na academia. A tendência é que só volte a jogar na próxima temporada.