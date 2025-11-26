Flamengo divulga lista de relacionados para a final da Libertadores com Pedro, Léo Ortiz e até o suspenso Plata
Rubro-Negro levará o elenco completo a Lima para a decisão contra o Palmeiras, no sábado (29)
O Flamengo divulgou a lista dos relacionados para a grande final da Libertadores, contra o Palmeiras, em Lima, no Peru. A delegação embarcou nesta quarta-feira (26) com o elenco completo.
A lista do Rubro-Negro inclui Plata, que está suspenso, e Pedro, lesionado. O zagueiro Léo Ortiz, que está se recuperando fisicamente, também está com a delegação. Em decisões, é comum que o clube leve todos os jogadores que fazem parte do elenco.
Quem corre para reforçar o time para a decisão é Léo Ortiz. O defensor retornou aos treinos e deve ser opção para o técnico Filipe Luís. O volante Allan, que trata uma fascite plantar, também está na lista do Fla.