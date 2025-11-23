Flamengo vence Bragantino e abre vantagem na liderança do Brasileiro

O Flamengo venceu o Bragantino, pelo placar de 3 a 0, no Maracanã, na noite deste sábado (22). O rubro-negro abriu quatro pontos de vantagem para o segundo colocado, Palmeiras, faltando apenas três rodadas para o fim do campeonato.

Segundo a tabela de probabilidades mantida pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Flamengo tem 87,3% de chances de ser campeão do Brasileirão Série A.

O Palmeiras tem apenas 12,3% de chances de probabilidade, enquanto o Cruzeiro tem 0,4% de chances de ser campeão.

O rubro-negro foi dominante na partida precisando a equipe paulista desde o minuto inicial. Os gols do jogo foram marcados por Jorginho, Arrascaeta e Bruno Henrique.

O Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro com 74 pontos, o Palmeiras é o segundo colocado com 70. Os próximos jogos da equipe carioca são contra Atlético Mineiro, Ceará e Mirassol.