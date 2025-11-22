Em busca da reabilitação, Flamengo recebe o Bragantino no Maracanã
Rubro-Negro tenta manter a liderança, enquanto o Massa Bruta busca encostar no G-7 após três vitórias seguidas
Flamengo e Red Bull Bragantino entram em campo neste sábado, às 21h30, no Maracanã, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Flamengo chega pressionado após a derrota no clássico contra o Fluminense. Mesmo assim, manteve a liderança graças ao tropeço do Palmeiras diante do Vitória. Com dois pontos de vantagem na ponta da tabela, a equipe de Filipe Luís tenta reencontrar o caminho das vitórias para seguir com tranquilidade na briga pelo título. O treinador conta com o retorno dos convocados, mas terá baixas importantes no meio-campo.
O Bragantino, por sua vez, vive ótimo momento. O time chega embalado por três vitórias seguidas, sobre Corinthians, São Paulo e Atlético-MG, que afastaram o risco de rebaixamento e reacenderam o sonho de disputar a pré-Libertadores. Com 45 pontos e ocupando a oitava posição, o Massa Bruta mira uma vitória para reduzir a diferença para o Bahia, atual sétimo colocado.
Onde assistir
Transmissão: Premiere
Flamengo — Técnico: Filipe Luís
O Rubro-Negro terá dois desfalques no meio-campo: Pulgar e Saúl, ambos suspensos. A boa notícia é o retorno de De la Cruz, ausente nas últimas partidas por dores no joelho esquerdo. Já Ortiz, com estiramento no tornozelo, permanece como dúvida.
Provável escalação:
Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, De la Cruz, Arrascaeta; Carrascal (Luiz Araújo), Cebolinha (Lino) e Plata (Bruno Henrique).
Baixas: Pedro (fratura no antebraço e lesão na coxa), Pulgar e Saúl (suspensos).
Pendurados: Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Everton Araújo, Allan, Jorginho e Luiz Araújo.
Bragantino — Técnico: Vagner Mancini
O Bragantino terá reforços importantes: Pedro Henrique e Vanderlan, que cumpriram suspensão na última partida, além de Laquintana, que retorna após compromissos com a seleção uruguaia. Por outro lado, o zagueiro Alix Vinícius está fora, suspenso.
Provável escalação:
Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Fabinho e Jhon Jhon; Gustavo Neves, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha.
Baixas: Alix Vinícius (suspenso), Guzmán Rodríguez (LCA), Bruno Gonçalves (tendão do calcâneo), Eric Ramires (lesão na coxa), Agustín Sant’Anna (lesão na coxa) e Vinicinho (transição).
Pendurados: Andres Hurtado, Cleiton, Gabriel, Guilherme, Isidro Pitta, Palacios, Praxedes e Vinicinho.
Arbitragem
Árbitro: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
Assistente 1: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA)
Assistente 2: Alex dos Santos (SC)
VAR: Braulio da Silva Machado (SC)