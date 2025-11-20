Jeffinho tem queda de rendimento e vira dúvida para o Botafogo de 2026

Atacante Jeffinho oscila e pode não seguir no Botafogo para a próxima temporada - Foto: Vítor Silva/Botafogo

Atacante Jeffinho oscila e pode não seguir no Botafogo para a próxima temporada - Foto: Vítor Silva/Botafogo

Em sua segunda passagem pelo Botafogo, o atacante Jeffinho ainda não emplacou. Importante no início da conquista da Libertadores de 2024, o jogador conviveu com lesões, demonstrou bons momentos, mas voltou a ter uma queda de rendimento.

Contra o Sport, na terça (18), ele foi titular do Glorioso. Mas, a atuação foi ruim. Em publicação nas redes sociais, Jeffinho chegou a pedir desculpas para os torcedores.

A diretoria do Alvinegro usa a reta final do Brasileirão para avaliar o elenco da próxima temporada. Assim como outros atletas, Jeffinho caiu de status e sua permanência em 2026 é incerta.

No duelo contra a equipe pernambucana, Jeffinho igualou o maior número de jogos com a camisa do Botafogo em uma temporada. São 26 jogos, dois gols e duas assistências.

No início do ano, Jeffinho se reapresentou antes do elenco principal e passou um plano de recuperação física para superar diferentes lesões desde que retornou, em janeiro de 2024. A avaliação interna inicial foi positiva e, em agosto, ele chegou a ser considerado um reforço para o ataque. O plano incluiu reforço físico, trabalhos técnicos e até ajustes comportamentais.