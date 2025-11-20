Com nova lesão, Pedro tem dificuldade de manter sequência 'saudável' nos últimos anos

O atacante Pedro, do Flamengo, é um dos protagonistas da história recente do clube. O jogador já conquistou o Campeonato Brasileiro, a Libertadores e a Copa do Brasil, além de outros títulos.

Ele se preparava pra participar de mais um jogo histórico, mas uma nova lesão o impedirá de estar em campo na decisão da Libertadores, contra o Palmeiras.

O camisa 9 já tinha uma lesão no antebraço, mas também sofreu um problema muscular na coxa esquerda que deve afastá-lo dos jogos no final do ano. Ele foi prejudicado por lesões mais sérias desde o fim da última temporada.

Em 2018, ainda pelo Fluminense, ele rompeu os ligamentos do joelho direito e ficou afastado por oito meses. Em 2019, uma lesão na coxa direita o tirou de ação por 40 dias.

Flamengo e Palmeiras disputam a grande decisão no próximo dia 29, às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental de Lima, palco da conquista do bicampeonato rubro-negro em 2019. A delegação embarca para a capital peruana na quarta-feira, dia 26.