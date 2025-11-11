Flamengo tem sete desfalques para partida contra Sport por conta da Data Fifa
Desfalques vão acontecer durante as partidas contra o Sport, no sábado (15) e contra possivelmente contra o Fluminense, na quarta (19)
O Flamengo não terá sete de seus jogadores por conta de convocações durante a Data Fifa. Os desfalques vão perder o confronto contra o Sport, na Ilha do Retiro, no próximo sábado (15).
Os desfalques do clube rubro negro são Alex Sandro e Danilo, para a seleção brasileira nos confrontos contra Senegal (15) e Tunísia (18); Arrascaeta, Varela e Viña, pela seleção uruguaia para enfrentar México (15) e Estado Unidos (18); Plata, pelo Equador para o jogo contra o Canadá (13); e Carrascal, pela seleção colombiana para enfrentar Nova Zelândia (15) e Austrália (18).
Os jogadores convocados, além da partida adiada contra o Sport da 12ª rodada do brasileirão, também podem perder o clássico contra o Fluminense, no dia 19 de novembro, dependendo das escolhas da logística do clube.