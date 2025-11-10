Sessão que julgaria recurso de Bruno Henrique no STJD é novamente adiada

O julgamento do atacante Bruno Henrique, do Flamengo, que ocorreria nesta segunda-feira (10), pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), foi adiado. O auditor Marco Aurélio Choy pediu vistas do processo e, com isso, a sessão será remarcada para uma nova data, no fim desta semana ou no início da próxima, de acordo com a agenda dos auditores.

Há cerca de dois meses, o atleta foi condenado a 12 jogos de suspensão, além do pagamento de uma multa. Porém, a defesa do jogador recorreu da decisão e desde então, Bruno Henrique vem atuando com o auxílio de um efeito suspensivo. O atacante, inclusive, marcou um dos gols da vitória rubro-negra, nesse domingo (9).

Nesta segunda-feira (10), foi analisado o pedido dos advogados do jogador, que pedem a prescrição do processo e posteriormente o arquivamento. Porém, a defesa perdeu por unanimidade, de 9 votos a 0.

Já a Procuradoria do Tribunal pediu para aumentar a pena do jogador. Os procuradores entendem que o atacante teve benefício pessoal com a informação, ao avisar ao irmão, Wander, que receberia um cartão durante uma partida do Campeonato Brasileiro de 2023, o que beneficiou apostadores.

Até o momento da interrupção, Bruno Henrique só havia recebido um voto a seu favor. O relator do caso, Sergio Furtado Filho, votou pela absolvição no artigo 243-a, que prevê até 12 jogos de suspensão, e a punição no artigo 191, com multa de R$ 100 mil, e sem punição em jogos.