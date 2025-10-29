Flamengo enfrenta Racing na Argentina e sonha com final da Libertadores

O Flamengo enfrenta o Racing, da Argentina, pelo jogo de volta das semifinais da Copa Libertadores da América na noite desta quarta-feira (29), às 21:30. A equipe carioca venceu o jogo de ida, no Maracanã, por 1 a 0, gol do meia Jorge Carrascal e tem a vantagem do empate no jogo de volta, no estádio El Cilindro, em Buenos Aires.

Depois de uma derrota no fim de semana, visitando o Fortaleza, na Arena Castelão, o Mais Querido, vai em busca da classificação para a sua quinta final de Libertadores na história do clube, sendo a quarta nos últimos seis anos. O retrospecto do clube contra o Racing é de sete vitórias, seis empates e cinco derrotas; o Flamengo, como visitante, nunca venceu o clube argentino, acumulando dois empates e uma derrota em Avellaneda.

Leia Também

➢ Flamengo tem a volta de Léo Ortiz e desfalque de Cebolinha e Pedro em embarque para Buenos Aires



➢ Ônibus com torcedores do Flamengo tomba a caminho da Argentina; 46 ficam feridos



O clube rubro-negro chega escalado com um grande desfalque, o centroavante Pedro, que está com uma fratura no antebraço. Além do camisa 9, o ponta Everton Cebolinha, também desfalca o time no jogo de volta das semis. A provável escalação do Flamengo para o confronto é: Rossi; Varela, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Jorginho, Saúl; Carrascal, Arrascaeta e Plata. O único pendurado do clube na disputa é o lateral Guillermo Varela.

O Racing chega com um retrospecto favorável em casa, sendo derrotado apenas uma vez em suas últimas 21 partidas. Vale destacar que a equipe argentina não terá o seu pilar no meio-campo, Santiago Sosa, que teve uma fratura no rosto causada por uma cotovelada do companheiro de equipe, Marcos Rojo, no jogo de ida.

A arbitragem da partida está nas mãos do chileno Piero Maza, com auxílio de Cláudio Urrutia e José Retamal. O responsável pelo árbitro de vídeo (VAR) é Juan Lara.

Quem triunfar, disputa a final da Libertadores contra o vencedor do confronto do outro lado da chave, Palmeiras ou LDU. Caso o Flamengo vença o campeonato, se torna o maior vencedor brasileiro com 4 troféus, superando Palmeiras, Grêmio, São Paulo e Santos.