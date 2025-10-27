Flamengo tem a volta de Léo Ortiz e desfalque de Cebolinha e Pedro em embarque para Buenos Aires

O embarque do Flamengo para Buenos Aires, nesta segunda-feira (27), para encarar o Racing pela semifinal da Libertadores, conta com o retorno de Léo Ortiz e a ausência dos atacantes Everton Cebolinha e Pedro.

Os dois homens de frente estão lesionados. Cebolinha está em fase recuperação de uma lesão no quadril. Já o camisa 9 está com uma lesão no antebraço direito, que aconteceu durante a partida de ida, no Maracanã.

O restante do elenco rubro-negro está relacionado e pode atuar. O camisa 3 foi desfalque no final de semana, na derrota para o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Ele está em fase final de recuperação de um estiramento no tornozelo direito e atuou normalmente na última atividade antes do embarque.

Pulgar e Carrascal cumpriram suspensão pelo torneio nacional e reintegram o elenco do técnico Filipe Luís para a partida decisiva da Libertadores. Ao todo, o Fla terá 28 atletas disponíveis na Argentina.

O Flamengo encerrará a preparação em treino no CT do Defensa y Justicia na tarde de terça-feira (28). O clube preparou logística parecida da feita contra o Estudiantes e ficará hospedado em um hotel afastado da cidade para manter a privacidade e garantir o foco no duelo.