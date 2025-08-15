Varela assina renovação de contrato com o Flamengo
Novo vínculo do jogador vai até 2027
O Flamengo anunciou a renovação contratual do lateral direito Varela. O atleta de 32 anos assinou um vínculo até o fim de 2027 com o clube Rubro-Negro, na tarde desta sexta-feira (15), no Ninho do Urubu.
A renovação do jogador foi uma negociação arrastada, que começou em março. Entre os assuntos debatidos, estava um possível aumento salarial, além do pagamento de luvas após a assinatura do novo vínculo. Varela tinha contrato até dezembro deste ano com o Flamengo.
Após a partida pela Libertadores, contra o Internacional, o jogador já tinha deixado no ar durante a zona mista que a renovação seria assinada ainda essa semana. O clube estava apenas esperando a chegada do empresário do atleta ao Rio de Janeiro.
Leia também:
➣ Botafogo anuncia contratação de atacante espanhol
➣ Atendimento itinerante da Águas do Rio chega a moradores da Chumbada, em São Gonçalo
Varela disputa posição na lateral-direita com Emerson Royal, contratado para suprir a saída de Wesley para o futebol europeu. Enquanto o uruguaio é visto como um atleta com um perfil mais defensivo, Royal tem mais potência física e velocidade para chegar no ataque.