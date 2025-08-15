Botafogo anuncia contratação de atacante espanhol

O Botafogo anunciou a contratação do espanhol Chris Ramos, de 28 anos, por empréstimo até o fim de 2026. O atleta estava atuando pelo Cádiz, que disputa a segunda divisão espanhola.

Com seus 1,90m de altura, Ramos é um jogador de alta estatura, passada larga e com qualidade no jogo aéreo. O atleta tem as características pedidas pelo técnico Davide Ancelotti ao departamento de futebol, para encorpar o elenco Alvinegro.

Davide buscava um atleta com bom vigor físico e presença de área para fazer sombra ao titular Arthur Cabral. Chris Ramos é centroavante de ofício mas também pode atuar pelos lado do campo, caindo pela direita.

No Alvinegro, Chris usará a camisa 9. Ele se junta a Arthur Cabral e Mastriani como opções no ataque da equipe.

O Botafogo volta a campo neste domingo (17), às 20:30, para enfrentar o Palmeiras, no estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro.