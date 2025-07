Flamengo tenta a contratação de Emerson Royal para repor saída de Wesley

O Flamengo tenta a contratação do lateral direito Emerson Royal, de 26 anos de idade, que pertence ao Milan. O jogador chegaria como reposição a saída de Wesley, que está encaminhado com a Roma.

Emerson estava em negociações para ser emprestado ao Besiktas, da Túrquia. O atleta já era esperado para realizar exames médicos e assinar contrato, porém, nos bastidores do Flamengo há informação de que a negociação não foi pra frente. Com isso, o Rubro-Negro está otimista em fechar a contratação do lateral.

A proposta da equipe carioca chegou para Royal na tarde desta quarta-feira (23). A informação foi publicada pelo jornalista italiano Fabrizio Romano.

O Milan tem o desejo de emprestar o jogador e esse deve ser o modelo da negociação com o Flamengo. Haverá um valor fixado para compra do atleta após o fim do empréstimo. A proposta do Rubro-Negro agradou o jogador, que sonha em retornar a Seleção Brasileira.

Emerson Royal chegou ao futebol europeu após se destacar pelo Atlético-MG. Na Europa ele jogou pelo Real Betis, onde atuou em 79 partidas, fazendo cinco gols e dando 10 assistências. Teve uma breve passagem de apenas três jogos pelo Barcelona e depois foi negociado com o Tottenham, onde fez 101 partidas, com dois gols marcados e duas assistências. Na última temporada jogando pelo Milan, ele atuou em 26 partidas, sendo 22 como titular.