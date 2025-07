Família de Arlindo Cruz se pronuncia após fake news sobre morte do cantor

A família do sambista Arlindo Cruz se pronunciou nas redes sociais após surgirem notícias falsas sobre a morte do cantor, nesta quarta-feira (23). A notícia foi rebatida pela esposa do artista, Babi Cruz, e a filha, Flora Cruz.

"Eu queria saber qual o propósito, qual o intuito, o que as pessoas ganham em fazer especulação barata, nojenta, sem escrúpulo. Se fosse pela conta que vocês fazem da morte do Arlindo, ele teria morrido 100 vezes. Inferno! Ele não morreu!", afirmou Babi nas redes sociais.

Flora, também usou as redes sociais para afirmar que seu pai continua vivo. "Bom, não existe no mundo a possibilidade do meu pai falecer e a gente não saber, né? A gente tá sempre conectado, a gente tá sempre cuidando. Inclusive, é a nossa primeira missão da vida, nossa prioridade".

A filha do sambista ainda criticou a insensibilidade das pessoas diante da condição delicada de Arlindo. "Aqui tem família, aqui é ser humano, a gente tem carne e osso. A gente não tem peito de aço, nem coração de sabiá, quem dera que a gente tivesse. Então assim, meu pai tá vivo, tá bem, a quem importa, quem não importa, continuem falando m*rda aí."

Arlindo Cruz sofreu um AVC em 2017 e desde então vive de forma debilitada devido as consequências do derrame. Em julho de 2025, o quadro do cantor passou a ser estático, sem resposta a estímulos ou evolução significativa.