Gerson aceita proposta do Zenit e deixará Flamengo após o Mundial

O volante Gerson aceitou a proposta do Zenit, da Rússia e deixará o Flamengo após a participação da equipe na Copa do Mundo de Clubes. Os russos iram pagar 25 milhões de euros (RS 158 milhões), que é o valor da multa rescisória do jogador, para levá-lo.

Gerson renovou seu contrato em abril desse ano e a multa para tirar o jogador do Flamengo, baixou de 200 milhões de euros, para 25 milhões. A justificativa da diretoria foi que, essa foi uma contrapartida, já que não foi possível chegar na pedida salarial do atleta.

O Zenit já estava interessado na contratação do jogador e com a diminuição da multa rescisória, a negociação foi possível. Gerson irá ganhar um salário quase três vezes maior que o atual, além de receber luvas na assinatura do contratado e premiações por desempenho esportivo.

Leia também:

Pai de Pedro Severino posta primeiras fotos com o filho após alta hospitalar



Polícia Civil prende chefe da milícia de Itaboraí em São Paulo



Revelado pelo Fluminense, Gerson chegou ao Flamengo em 2019, comprado junto ao Roma, e foi peça chave na equipe comandada por Jorge Jesus. Ele foi vendido em 2021 ao Olympique de Marselha, mas retornou ao clube da Gávea, em 2023.



Pelo Flamengo, Gerson conquistou uma Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, três Supercopa do Brasil e quatro Campeonatos Cariocas.