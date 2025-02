Flamengo acerta venda de Lorran ao CSKA da Rússia

O Flamengo acertou a venda do atacante Lorran, de 18 anos, para o CSKA, da Rússia. O clube do leste europeu irá pagar 8 milhões de euros (R$ 47,6 milhões), para adquirir 80% dos direitos econômicos do jovem atleta revelado na Gávea. O rubro negro continuará com 20% do jogador.

O atleta estava fora dos planos do técnico Felipe Luis, então a diretoria achou que esse era o melhor momento para negociá-lo, para que assim, não houvesse a possibilidade de uma desvalorização, de um ativo do clube.

Lorran aos 13 anos de idade, era jogador do Madureira, quando foi descoberto por Luiz Carlos Azevedo, que na época era gerente geral da base do Flamengo e hoje é gerente do futebol profissional.

Ao todo, o atleta soma 35 jogos com a camisa rubro negra, onde marcou dois gols e deu três assistências, desde subiu para o profissional em 2023. Em agosto do ano passado, o Flamengo renovou o contrato do jogador até o fim de 2029, com uma multa rescisória de 100 milhões de euros (R$ 617 milhões), mas desde então, o atleta se desvalorizou devido sua pouca minutagem em campo.



Lorran viaja para Moscou, para assinar contrato ainda nesta semana.