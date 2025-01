Flamengo recusa proposta de R$ 153 milhões por Wesley

O lateral direito Wesley, de 21 anos, continua sendo muito cobiçado no futebol europeu. O Flamengo acaba de recusar mais uma proposta, desta vez de 25 milhões de euros (R$ 153 milhões), do Zenit, pelo atleta. O Rubro-Negro acredita que o jogador irá se valorizar ainda mais e no futuro conseguirá uma oferta maior.

No meio do ano passado, o atleta quase foi para a Atalanta, da Itália, mas a negociação não deu certo. O Milan, também foi outro clube que procurou o Flamengo e demonstrou interesse no lateral.

Leia também:

➣Maíra Cardi anuncia plano de engravidar em três meses

➣ Neymar chega ao Brasil e se prepara para nova passagem pelo Santos

A ideia do clube carioca é segurar Wesley pelo menos até o Mundial de Clubes, que ocorre em junho.