Danilo é anunciado como novo jogador do Flamengo

O Flamengo anunciou a contratação do lateral-direito Danilo. O jogador de 33 anos estava na Juventus, da Itália, e assinou um contrato valido por dois anos. O atleta, que nas últimas temporadas vem atuando como zagueiro, irá vestir a camisa 13.

Danilo desembarcou no Rio de Janeiro, na noite de terça feira (28). Nesta quarta, ele realizou exames médicos no Ninho do Urubu e será oficialmente apresentado, na noite desta quinta (30), no Maracanã, antes da partida contra o Sampaio Corrêa.

Revelado pelo Santos, o atleta foi campeão da Libertadores ao lado de Neymar e após a conquista, partiu rumo ao continente europeu. Danilo jogou no Porto, Real Madrid, Manchester City e Juventus, seu último clube. O atleta também disputou as duas últimas Copas do Mundo, pelo Brasil.

Danilo estava na Itália desde 2019 e tinha contrato até o meio do ano, mas entrou em um acordo e acertou a rescisão com a Juventus.