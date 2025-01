Terreiro de Umbanda no Maracanã é invadido e destruído; Bíblia é deixada pelos criminosos

A Casa de Caridade Caboclo Pena Dourada, localizada no Maracanã, na Zona Norte do Rio, teve seu espaço completamente vandalizado e destruído na noite da última segunda-feira (27). Os criminosos invadiram o terreiro, roubaram objetos e deixaram uma Bíblia na porta ao sair.

O caso foi registrado na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) na manhã desta quarta-feira (29).

Leia também:

➤ Três homens são presos após furtarem farmácia em Icaraí

➤ Guarda Municipal de SG detém cinco homens em ocorrências durante a madrugada

Os criminosos furtaram diversos itens. Dez ventiladores de parede, dois de mesa, dois de teto, um de torre, quatro ares-condicionados, duas geladeiras, um freezer, um motor freezer de bebidas, expositor de salgados, fogão industrial, microondas, botijão de gás, máquina de lavar, um televisor, computador, filtro de água, disjuntores, tomadas e holofotes.

Após o estrago, a casa criou uma "vaquinha" nas redes sociais na expectativa reconstruir o espaço. A meta é juntar R$ 20 mil. Até a tarde desta quarta (29), quase R$13 mil haviam sido arrecadados.

Em nota, a gerência para Povos e Comunidades Tradicionais da Prefeitura do Rio prestou solidariedade a casa e informou que está comprometida em contribuir com a comunidade no que for necessário. Dentre as medidas adotadas estão a inclusão do terreiro no Programa Casa Ancestrais, acolhimento socioambiental e suporte jurídico.

"Nós, povos tradicionais, representamos cerca de 5% da população e somos os mais atacados por atos de violência. A atuação da Gerência para povos e comunidades tradicionais é para promover direitos para as nossas comunidades e combater o preconceito", disse em nota.