Aguardando venda da SAF, Vasco mantém os nomes de 'peso' do elenco e negocia saída de peças menos badaladas

Payet e Coutinho são nomes que seguem no Vasco, mesmo com a indefinição sobre a SAF - Foto: Leandro Amorim/Vasco

Enquanto a venda da SAF não acontece, o Vasco segue passando por uma reformulação em seu elenco para a temporada 2025. Dois pontos importantes da diretoria vascaína são: manter os atletas de nome, os 'medalhões' e reduzir as despesas dispensando outros nomes de menor impacto. A ideia da diretoria comandada pelo presidente Pedrinho é adequar o futebol do clube no processo de recuperação financeira, aguardando um investidor disposto a comandar o futebol cruzmaltino.

Até o momento, não há uma proposta concreta. Com isso, o Vasco se prepara como pode. Nomes como Vegetti, Rayan, Coutinho e Payet são prioridades para buscar uma renovação. O argentino está próximo de estender seu vínculo até o final de 2026. O acordo com o francês também se aproxima, com readequação salarial para que ele siga pelo menos até o fim deste ano. O clube também avançou nas tratativas com o goleiro Léo Jardim, titular e pilar da equipe nos últimos dois anos. O camisa 1 é considerado como peça fundamental no Vasco e o clube o quer por vários anos.

Paulinho, Jair e Puma Rodríguez também discutem renovações. Por outro lado, o clube já se desfez de nomes com vencimentos considerados altos, como Galdames, Emerson Rodríguez e Serginho. O jovem lateral-esquerdo Leandrinho foi emprestado ao Al-Shabab, da Arábia Saudita, por cinco meses. O clube está aberto a ouvir propostas pelo zagueiro Capasso, e os volantes Sforza, Zé Gabriel e De Lucca.