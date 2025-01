Flamengo anuncia contratação do atacante Juninho

O Flamengo anunciou nesta quarta feira (15), a contratação do atacante Juninho de 28 anos, que estava no Qarabag, do Azerbaijão. O jogador chegou no Rio de Janeiro na última segunda, realizou exames médicos e esteve no Ninho do Urubu, onde assinou contrato até 2028. O atacante é o primeiro reforço da gestão Bap e custou 5 milhões de euros (R$ 31 milhões).

"Nação, muito obrigado pelas mensagens que eu recebi de motivação. Quero que vocês saibam que eu estou muito feliz de estar aqui. Espero representar da melhor maneira possível toda a nação. Muito obrigado", disse Juninho em entrevista à FlaTV, canal oficial do clube no YouTube.

O atleta chega para o lugar de Gabigol, que foi para o Cruzeiro. No rubro-negro, o jogador irá usar a camisa 23.

Leia também:

Caveirão da polícia derrapa em óleo e atinge 3 carros e uma moto no Alemão



Niterói celebra destaque no Enem: estudante conquista nota mil na redação



Agora, o Flamengo se movimenta para regularizar o reforço na Ferj e na CBF para que ele possa jogar o Campeonato Carioca e a Supercopa do Brasil, contra o Botafogo no dia 2 de fevereiro. O planejamento prevê que Juninho fique no Ninho do Urubu até a delegação retornar da pré-temporada nos EUA.

Juninho vinha jogando pelo Qarabag, onde foi campeão, artilheiro e melhor jogador da última edição do campeonato nacional do Azerbaijão.