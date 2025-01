Niterói celebra destaque no Enem: estudante conquista nota mil na redação

Uma das 12 notas mil da redação do Enem é da cidade de Niterói. O sonho da estudante nota máxima, Clara Oliveira, é cursar medicina.

Ao lado de Minas Gerais, o Rio de Janeiro teve a maior quantidade de alunos que atingiram a nota mil na redação, com dois alunos em cada estado. O atual resultado, de 12 alunos, é muito inferior ao de 2023, época em que 60 alunos conseguiram a nota máxima.

Na última edição do Enem, foram realizadas 4,3 milhões de inscrições, enquanto em 2023 foram 3,9 milhões. Os resultados da prova foram divulgados nesta segunda-feira (13).

Leia também:

Presidente da OAB-RJ enfrenta militar após prisão de advogado em unidade da Marinha

Dia D Renegociação: evento no Centro do Rio terá grande mutirão de renegociação de dívidas

Fora Niterói e Rio de Janeiro, as outras cidades do Brasil onde os estudantes conquistaram a nota máxima foram Araçatuba (SP), Baraúna (RN), Belo Horizonte (MG), Belo Jardim (PE), Brasília (DF), Goiânia (GO), Jaguaribe (CE), Maceió (AL), São Luís (MA) e Virginópolis (MG).

Dentre os 12 estudantes que atingiram a nota máxima, a maior parte é composta por mulheres, sendo oito as redações nota mil. Outra informação importante para a estatística é que apenas uma das redações é de um estudante da rede pública. A redação do Enem de 2024 atingiu a média de 660 pontos, o que revelou um aumento em comparação à média de 2023, de 645 pontos. Ao todo, 4.483 candidatos da rede pública alcançaram notas entre 950 e 980 na redação, e 215 atingiram 980 e mil.