Flamengo encaminha a venda do zagueiro Fabrício Bruno ao Cruzeiro

O Flamengo encaminhou a venda do zagueiro Fabrício Bruno ao Cruzeiro. A diretoria rubro-negra gostou da proposta enviada pelos mineiros, agora os clubes devem acertar pendencias finais para concretizar a negociação. A tendência é que o Flamengo embolse R$ 40 milhões pelo atleta.

Inicialmente, o Cruzeiro ofereceu 5 milhões de euros (cerca de R$ 31 milhões) por 50% dos direitos econômicos do zagueiro, mas a oferta foi recusada. Na segunda tentativa, os mineiros aumentaram a proposta, oferecendo 7 milhões de euros (algo em torno de R$ 44,63 milhões), por 70% dos direitos econômicos do atleta.

A operação pode chegar até a quase R$ 51 milhões, dependendo de metas a serem batidas. O Flamengo gostou da proposta, até pelo fato de continuar com 30% do zagueiro, com isso mantendo direitos de uma possível futura negociação. Os bônus que o rubro-negro poderá receber por metas envolvendo Fabrício Bruno são de 800 mil euros (algo em torno de R$ 5,1 milhões).

O jogador foi um pilar defensivo da equipe carioca desde 2021, quando chegou á Gávea. No clube, o zagueiro de 28 anos conquistou uma Libertadores, duas Copas do Brasil e um Carioca.