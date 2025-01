Mulher que expôs traição de pastor afirma que filhos foram atropelados por homem bêbado

A mulher que viralizou nas redes sociais ao revelar a infidelidade de seu marido, que é pastor, durante um culto, compartilhou uma tragédia familiar neste domingo (5). De acordo com o relato, seus dois filhos foram vítimas de um atropelamento causado por um motorista sob efeito de álcool.

Aryana Medeiros relatou ainda que as crianças brincavam na calçada quando um homem "bêbado" perdeu o controle do veículo e subiu no local, atingindo os dois.

“No último dia, minha família enfrentou uma das maiores provações de nossas vidas. Enquanto brincavam na calçada, meus dois filhos foram atropelados por um homem embriagado que perdeu o controle do carro e subiu no local onde eles estavam”, contou Aryana.

Segundo a mulher, que ficou conhecida como “traída da igreja”, a filha já recebeu alta, mas o filho segue internado sob cuidados médicos.

“Peço, de coração, que nos envie suas orações, pensamentos positivos e boas energias. Elas têm sido fundamentais para nos dar força e fé nesse momento tão delicado. Estou temporariamente afastada das redes sociais para estar ao lado dos meus pequenos, cuidando deles e dando todo o amor que precisam”, completou Aryana.