Clássico dos milhões: Flamengo enfrenta o Vasco no Maracanã

Após vencer o cruzeiro fora de casa, o Flamengo volta a campo para enfrentar o Vasco neste domingo (22), às 16h, no estádio do Maracanã. A equipe cruzmaltina também vem de vitória no Brasileirão.

O Flamengo chega embalado, após ter tido uma bela atuação na estreia do técnico Tite, conquistando os 3 pontos contra a equipe celeste, na vitória por 2x0 no Mineirão. As mudanças táticas do treinador, ao longo da partida, deixaram os torcedores animados para a volta de um futuro vitorioso.

A visão de jogo do multicampeão Tite renovou o ânimo dos envolvidos no dia a dia. O antigo treinador do clube, Jorge Sampaoli, era muito criticado por demorar a fazer alterações no esquema tático da equipe quando estava perdendo.

O Vasco venceu o Fortaleza por 1 a 0 em casa, no estádio de São Januário, na última rodada. A equipe precisa do resultado positivo no clássico para sair da zona de rebaixamento, e respirar no campeonato.

Além disso, a vitória daria uma injeção de confiança nos jogadores e nos torcedores na lutar contra o z-4. O time comandado por Ramón Diaz está com 30 pontos em 27 jogos, a somente 1 ponto do Goiás, primeira equipe fora da zona.

Escalações



Flamengo: Rossi; Wesley; Fabrício B; Léo Pereira; Ayrton Lucas; Thiago Maia; Erick Pulgar; Arrascaeta; Gerson; Pedro; Bruno Henrique

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique; Medel; Léo; Lucas Piton; Zé Gabriel; Praxedes; Paulinho; Payet; Gabriel Pec; Vegetti.