Diante dos resultados da avaliação, a unidade de saúde acionou a Polícia Militar. Os agentes realizaram buscas e localizaram os suspeitos no hotel indicado pela vítima - Foto: Reprodução/Instagram

Diante dos resultados da avaliação, a unidade de saúde acionou a Polícia Militar. Os agentes realizaram buscas e localizaram os suspeitos no hotel indicado pela vítima - Foto: Reprodução/Instagram

Os irmãos gêmeos Bruno e Thiago Paiva, integrantes do grupo de pagode niteroiense Vou Zuar, foram presos em flagrante na segunda-feira (16), em Minas Gerais. Os dois foram encaminhados ao Presídio de Barbacena.

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, o caso ocorreu na madrugada de domingo (15), após uma festa realizada no distrito de Campolide. Os suspeitos foram apresentados à Delegacia de Plantão, onde tiveram a prisão em flagrante registrada.

De acordo com o relato da vítima, ela seguiu para um hotel acompanhada de um dos músicos após consumir bebidas alcoólicas. A mulher afirmou que perdeu a consciência e, ao despertar, encontrou os dois irmãos praticando atos sexuais com ela.

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Na segunda-feira (16), a mulher procurou atendimento médico e passou por uma avaliação clínica. O exame identificou escoriações, arranhões e lesões espalhadas pelo corpo, além de alterações na região íntima.

Diante dos resultados da avaliação, a unidade de saúde acionou a Polícia Militar. Os agentes realizaram buscas e localizaram os suspeitos no hotel indicado pela vítima.

Em depoimento às autoridades, os irmãos apresentaram versões diferentes. Um deles afirmou que a relação sexual foi consensual, enquanto o outro negou ter mantido relações íntimas com a mulher e alegou que chegou ao local somente depois.

Após os procedimentos na delegacia, os dois foram presos em flagrante e transferidos para o sistema prisional | Foto: Reprodução/Instagram

Após os procedimentos na delegacia, os dois foram presos em flagrante e transferidos para o sistema prisional. A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Barbacena assumiu as investigações e instaurou um inquérito para apurar o caso.

Manifestação do grupo

Em nota publicada nas redes sociais, “O grupo Vou Zuar vem a público manifestar-se diante dos recentes acontecimentos envolvendo os integrantes Thiago Paiva e Bruno Paiva. Reafirmamos nosso absoluto repúdio a qualquer forma de violência. Ao mesmo tempo, ressaltamos a importância de respeitar o devido processo legal, a presunção de inocência e o direito à ampla defesa, uma vez que os fatos ainda estão sob apuração da Justiça.

Esclarecemos que as acusações dizem respeito a condutas individualmente atribuídas aos envolvidos, não tendo os demais integrantes, especialmente Vitor Naegele e Carlos Vieira, qualquer participação nos fatos investigados.

Seguimos confiantes de que a Justiça esclarecerá os acontecimentos e estabelecerá as responsabilidades cabíveis”.