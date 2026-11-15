Virginia e Neymar negam rumores de envolvimento após festa em São Paulo

De acordo com relatos de pessoas que estavam na festa, Virgínia e Neymar teriam demonstrado proximidade durante o evento - Foto: Reprodução/Instagram

De acordo com relatos de pessoas que estavam na festa, Virgínia e Neymar teriam demonstrado proximidade durante o evento - Foto: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca e Neymar Jr. tiveram seus nomes envolvidos em rumores de um possível affair após uma festa realizada no dia 6 de novembro, em São Paulo, antes do Grande Prêmio da Fórmula 1.

Segundo informações divulgadas pela coluna da Fábia Olivera, do Metrópoles, os dois teriam ficado durante o evento, que reuniu convidados em um ambiente reservado, em um espaço de poker com restrições ao uso de celulares.

Segundo a coluna, de acordo com relatos de pessoas que estavam na festa, Virgínia e Neymar teriam demonstrado proximidade durante o evento. Ainda conforme as informações, em determinado momento, a influenciadora teria dançado em frente ao jogador.

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Os relatos também apontam que os dois estavam embriagados. Neymar ainda teria pegado o microfone para brincar e chamado a influenciadora de "Vivibora", apelido utilizado entre amigos.

Após a repercussão das informações, a assessoria de Virginia Fonseca negou o suposto envolvimento e divulgou uma nota repudiando as especulações.

"A assessoria de imprensa de Virginia Fonseca repudia veementemente as informações divulgadas, que são absolutamente falsas.

Não é a primeira vez que Virginia precisa desmentir especulações infundadas sobre sua vida pessoal.

Há poucos dias, Virginia foi apontada como suposto affair do piloto Franco Colapinto, que sequer ficou no Brasil após a corrida.

Virginia nega categoricamente as insinuações e lamenta que especulações dessa natureza sejam tratadas como fatos, sem o devido compromisso com a verdade e sem considerar as consequências de sua divulgação."

Neymar também se pronunciou por meio das redes sociais e negou qualquer envolvimento com outra pessoa.

"Não sou de fazer isso aqui nos meus stories, mas dessa vez passaram dos limites. Está saindo notícia sobre meu envolvimento com outra pessoa e eu nego! É triste ver que as pessoas estão mais pelo hype dos nomes do que na realidade em si."