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Virginia Fonseca aparece nas redes para mostrar resultado de bronzeamento

Influenciadora compartilhou a marquinha do procedimento

relogio min de leitura | Redação
Virginia mostra resultado da marquinha feita em bronzeamento artificial
Virginia mostra resultado da marquinha feita em bronzeamento artificial -

A influenciadora Virginia Fonseca, de 27 anos, deixou os fãs babando neste sábado (14). Ela apareceu nas redes sociais e mostrou o resultado de seu bronzeamento artificial.

Na publicação, Virginia mostrou o tom de pele novo, mostrando sua marquinha. Ela estava de pijama e precisou dar uma levantadinha para destacar o corpão e a marca do procedimento realizado.

Ao mostrar o visual renovado aos seus seguidores no Instagram, Virginia explicou rapidamente como acontece. Segundo ela, em apenas uma hora o resultado fica exatamente da forma que ela quer.

Tags:

Instagram virginia fonseca

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