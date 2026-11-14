Virginia Fonseca aparece nas redes para mostrar resultado de bronzeamento

A influenciadora Virginia Fonseca, de 27 anos, deixou os fãs babando neste sábado (14). Ela apareceu nas redes sociais e mostrou o resultado de seu bronzeamento artificial.

Na publicação, Virginia mostrou o tom de pele novo, mostrando sua marquinha. Ela estava de pijama e precisou dar uma levantadinha para destacar o corpão e a marca do procedimento realizado.

Ao mostrar o visual renovado aos seus seguidores no Instagram, Virginia explicou rapidamente como acontece. Segundo ela, em apenas uma hora o resultado fica exatamente da forma que ela quer.