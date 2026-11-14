Claudette Soares morre aos 91 anos em São Paulo

Claudette Soares construiu uma carreira marcante ao longo de mais de oito décadas dedicadas à música brasileira, ao longo da trajetória, transitou com versatilidade pelo samba, jazz e MPB, gravando clássicos de Tom Jobim, Chico Buarque, Caetano Veloso e a marcante "De Tanto Amor", de Roberto e Erasmo Carlos - Foto: Reprodução/Instagram

Claudette Soares construiu uma carreira marcante ao longo de mais de oito décadas dedicadas à música brasileira, ao longo da trajetória, transitou com versatilidade pelo samba, jazz e MPB, gravando clássicos de Tom Jobim, Chico Buarque, Caetano Veloso e a marcante "De Tanto Amor", de Roberto e Erasmo Carlos - Foto: Reprodução/Instagram

A cantora Claudette Soares morreu aos 91 anos, na madrugada desta sexta-feira (13), em São Paulo. Considerada uma das grandes vozes da música popular brasileira, a artista sofreu um mal súbito. A morte ocorreu no mesmo dia que lançou o seu novo álbum, "O Mundo É Ruim pra Quem Não Sabe Esperar".

A morte foi confirmada pela sua equipe por meio de um comunicado publicado no Instagram. “É com imenso pesar que comunicamos o falecimento de Claudette Soares, na madrugada desta sexta-feira, 13 de novembro, em decorrência de um mal súbito”.

Na terça-feira (10), Claudette participou da gravação de um audiovisual do novo álbum, cercado de amigos e pessoas que eram importantes para ela. Também declarou que vivia um dos melhores momentos da sua vida; ao recordar do acontecimento, a equipe disse que “É assim que queremos nos lembrar dela”.

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Claudette Soares construiu uma carreira marcante ao longo de mais de oito décadas dedicadas à música brasileira. Nascida no Rio de Janeiro em 1935, começou na infância em programas de rádio como o "Papel Carbono", da Rádio Nacional. Nos anos 1950, destacou-se no baião e ganhou de Luiz Gonzaga o apelido de "Princesinha do Baião".

Com a chegada da Bossa Nova, tornou-se uma das principais vozes femininas do movimento. Em 1960, participou do marco A Noite do Amor, do Sorriso e da Flor e, em 1964, lançou o disco Claudette é Dona da Bossa, consolidando o título de "A Dona da Bossa".

Ao longo da trajetória, transitou com versatilidade pelo samba, jazz e MPB, gravando clássicos de Tom Jobim, Chico Buarque, Caetano Veloso e a marcante "De Tanto Amor", de Roberto e Erasmo Carlos.