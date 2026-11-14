Skate: Rayssa Leal fica com a prata em etapa da SLS Tóquio

A skatista brasileira Rayssa Leal ficou com o vice-campeonato da etapa de Tóquio da Street League Skateboarding (SLS), realizada neste sábado (14), no Japão. A 'Fadinha' somou 31,1 pontos na final feminina e ficou atrás da australiana Chloe Covell, que garantiu o título com 32,8. A sul-coreana Jiyul Shin fechou o pódio, com 30,9 pontos.

Esta foi a última etapa do circuito antes do Super Crown, que reúne as principais atletas da temporada. O evento acontece entre os dias 12 e 13 de dezembro, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

Rayssa buscava seu segundo título em Tóquio. Anteriormente, ela havia vencido a edição de 2024. Naquele ano, a brasileira conquistou o primeiro lugar na última manobra. Ela superou a dona da casa, a japonesa Liz Akama por apenas 0,6 ponto. Desta vez, o primeiro lugar ficou com Chloe Covell, que repetiu o resultado conquistado na capital japonesa em 2023.

Com o segundo lugar, Rayssa encerrou sua participação nas etapas regulares da SLS em 2026 com mais um pódio. Em agosto, a brasileira havia conquistado o título da etapa do Rio de Janeiro. Para o Super Crown, Rayssa busca o quinto título consecutivo.