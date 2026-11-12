Virginia reage como criança e se esconde embaixo da mesa após piadas sobre affair com piloto

Virginia e César Ramos teriam trocado beijos em festa após Grande Prêmio de São Paulo, da Fórmula 1 - Foto: Reprodução - Instagram

Virginia e César Ramos teriam trocado beijos em festa após Grande Prêmio de São Paulo, da Fórmula 1 - Foto: Reprodução - Instagram

A influenciadora e empresária Virginia Fonseca ameaçou sair de uma live da We Pink e se esconder ao falar de um possível romance com um piloto da Stock Car. A situação embaraçosa aconteceu nesta quarta-feira (11), em uma live da empresa da qual a famosa participava ao lado dos sócios Samara Pink e Thiago Stabile. Durante a conversa, o empresário brincou sobre Virginia ‘profetizar’ o suposto romance.

As brincadeiras tiveram início em um bate-papo sobre perfumes. Em certo momento, o sócio da We Pink, Thiago, falou que Virginia pediria para voltar a utilizar o Fatal Black, que é comercializado com a ideia de ser usado por mulheres de atitude. Sem perder tempo, a influenciadora tentou impedir o colega de falar ainda mais sobre o assunto. “Caraca, cala a boca! Cala a boca. Eu vou sumir. Eu vou sair da live”, disse ela antes de se refugiar debaixo da mesa.

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Para deixar Virginia ainda mais sem graça, Samara fez uma brincadeira com referência ao universo automobilístico. “Se liga que daqui a pouco vem aí o cheirinho de pneu”, disse, enquanto fazia um barulho que lembrava um carro acelerando.

Sem ter como se defender, Virginia aceitou as brincadeiras e comentou: “Mas você sabe que eu gosto de cheiro de pneu desde sempre”. Os sócios continuaram fazendo piada da situação: “Ela gosta de um cheiro de couro há muito tempo. Ela está profetizando, cheiro de couro, gasolina, diesel”.

Nessa hora, Samara revelou uma conversa privada que teve com Virginia, na qual a influenciadora confirma ter ficado com o piloto de Stock Car, César Ramos. “Em off, aqui, quando eu vi, eu mandei para ela: ‘A fofoca é real?’ E ela: ‘É’”. Enquanto a sócia falava, a influenciadora tentava silenciá-la.

Loba Virginia dá o bote em piloto

No mesmo dia, o portal Leo Dias afirmou que a iniciativa da ficada partiu da influenciadora. Porém, o piloto César estaria “bastante assustado”, com a repercussão do suposto romance.

Toda essa atmosfera de atenção, é algo novo para o automobilista, que costuma preservar sua intimidade e evita exposição da vida pessoal.

Ainda segundo a publicação, a influenciadora e o piloto teriam se conhecido e ‘trocado olhares’ em um evento ocorrido em Goiânia, em março deste ano, enquanto ela estava namorando o jogador Vini Jr. Na época, por causa dos olhares, Virginia ficou curiosa sobre o homem, e segundo relato, teria procurado um promoter para descobrir a identidade do piloto. Depois das informações, eles foram apresentados, sendo esse o primeiro contato deles.

O segundo encontro aconteceu no último domingo (8), em uma festa depois do Grande Prêmio de São Paulo, da Fórmula 1. Pessoas que estavam no evento contaram que eles ficaram juntos por 15 minutos em um local longe dos outros convidados. “Ficaram em um canto separado pelos seguranças dela, mas sim, ficaram dançando juntos e se beijaram”, disse uma fonte ao portal Leo Dias.

Porém, o próprio portal Leo Dias contou que mesmo com os rumores, a ficada não subiu de nível para um relacionamento sério. As fontes afirmaram que “tudo ficou apenas nos beijos, sem qualquer compromisso entre as partes”.