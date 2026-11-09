Belutti, da dupla com Marcos, sofre um acidente de carro

O cantor sertanejo Belutti, da dupla com Marcos, se envolveu em um acidente com um carro de luxo, na madrugada desta segunda-feira (9), na Alameda Rio Negro, em Alphaville, na Grande São Paulo. O veículo derrapou na pista molhada.

A equipe do cantor informou que ele estava junto com um amigo voltando para casa. Eles foram encaminhados para o Hospital Albert Einstein, passaram por avaliação médica e foram liberados. Belutti completou 45 anos dois dias antes do acidente.

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"Ele estava acompanhado de um amigo e, felizmente, passa bem, já está em casa, sem qualquer complicação. Agradecemos a preocupação e o carinho de todos", informou a nota.

Imagens que circulam pelas redes sociais, revelam que a parte do motorista ficou muito destruída. Os relatos indicam que o carro colidiu em uma mureta de proteção.

Nota na íntegra publicada nas redes sociais do cantor e da dupla

"Na madrugada desta segunda-feira (09), ao retornar para casa, o cantor Bruno Belutti sofreu um acidente de carro na Alameda Rio Negro, em Alphaville. Em razão da chuva e das condições da pista, que estava molhada e escorregadia, o veículo derrapou em uma curva e acabou colidindo. Ele estava acompanhado de um amigo e, felizmente, passa bem, já está em casa, sem qualquer complicação. Agradecemos a preocupação e o carinho de todos".