Virginia segue Kauã Elias após jogador deixar emoji apaixonado em foto da influenciadora

Neste sábado (31), os fãs perceberam que a influenciadora Virginia Fonseca e o jogador Kauã Elias começaram a se seguir no Instagram.

Tudo começou depois que Virginia, que está em Nova York para uma festa de Halloween, postou uma foto no hotel usando uma fantasia de coelhinha sensual, cheia de brilhos e plumas rosa.

O jogador não perdeu tempo e deixou um comentário com emojis de suspiro e olhinhos apaixonados. Virginia retribuiu o carinho e seguiu o atleta de volta na rede social. Os dois estão solteiros há pouco tempo.

Enquanto Kauã Elias terminou em junho o namoro com a influenciadora Bruna Rotta, logo após o chá-revelação da filha que esperam juntos, Virginia ficou solteira há cerca de duas semanas, quando chegou ao fim o seu namoro com Vini Jr., jogador do Real Madrid e da Seleção brasileira.

Leia também:

Mesmo surpreso com atitude do Consórcio Fla-Flu, Vasco pretende manter jogo contra Palmeiras em São Januário

Aneel mantém bandeira tarifária verde em novembro