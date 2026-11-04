Eliana Rocha, atriz de ‘Toma Lá Dá Cá’, morre aos 82 anos
Velório é realizado na Zona Oeste de São Paulo, nesta quarta-feira (4), das 11h às 15h
Eliana Richa, atriz famosa por interpretar a personagem Luz Divina, no seriado ‘Pé na Cova” e participar de “Toma Lá Dá Cá”, morreu nesta terça-feira (4), aos 82 anos.
O falecimento foi anunciado pelo ator Miguel Falabella, através das redes sociais. O ator destacou o talento e companheirismo da colega de profissão.
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Durante a carreira, Eliana participou de várias produções de sucesso, como "Meu Bem, Meu Mal" (1990), "Chiquititas" (1998) e "Negócio da China" (2008).
O velório ocorre nesta quarta-feira (4), no Funeral House Pacaembu, na Zona Oeste de São Paulo, das 11h às 15h.