MC Poze do Rodo é investigado por estupro e ameaça

O MC Poze do Rodo está sendo investigado pela Polícia Civil por estupro e ameaça após denúncia de uma adolescente de 16 anos. A vítima prestou depoimento na Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), nesta sexta-feira (28).

Nas informações que constam no registro de ocorrência, o crime teria ocorrido no dia 26 de setembro na casa de Marlon Brendon Coelho, o MC Poze do Rodo, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio.

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Na ocasião, a adolescente teria sido convidada por uma amiga para ir a uma festa na residência. No local, ela encontrou o artista e, pouco depois, os dois tiveram relações sexuais. Segundo o relato da jovem, ela pediu que MC Poze usasse preservativo, mas ele teria se recusado, alegando que não utilizava o item com mulheres que frequentavam sua casa.

Dois dias após o episódio, a adolescente afirmou ter sido coagida a voltar à residência. De acordo com o depoimento, o artista pegou o celular dela e a ameaçou, obrigando-a a ingerir diversos medicamentos que ele teria comprado. Caso ela se recusasse, ele teria dito que pediria a um dos amigos que a fizesse desaparecer.

Ainda segundo a jovem, durante os acontecimentos, foram oferecidas a ela substâncias entorpecentes conhecidas como “Black Lança”, além de outras drogas e bebidas alcoólicas.

O caso segue sob sigilo, e a identidade da adolescente é protegida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Segundo a Polícia Civil, os investigados serão convocados para prestar esclarecimentos na delegacia especializada. Diligências estão em andamento para apurar os fatos.