Rainha dos baixinhos será vovó: Sasha Meneghel anuncia primeira gravidez

A filha da “Rainha dos Baixinhos”, Sasha Meneghel, de 28 anos, anunciou a primeira gravidez nesta quinta-feira (29). A herdeira e estilista compartilhou fotos ao lado do marido, o cantor João Lucas.

O anúncio foi feito por meio de um carrossel de fotos do casal, que inclui uma imagem do ultrassom, no perfil de Sasha. Além dos papais, há fotos dos dois cachorros com imagens do ultrassom penduradas no pescoço. Na legenda, a famosa colocou apenas um emoji de coração. Nos comentários, famosos e fãs parabenizaram o casal.

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O casamento dos futuros papais ocorreu em 2021, na casa de Xuxa, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Na ocasião, Sasha publicou fotos da cerimônia e escreveu: "Me casei com meu melhor amigo. Vou passar o resto da minha vida sorrindo do seu lado. Promise to love and cherish you forever”.

O casal começou a namorar em 2020. Sasha revelou que conheceu o marido na igreja que frequentavam, mas os dois se apaixonaram durante uma viagem missionária para Angola.