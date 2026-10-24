Pretendente misterioso? Virginia recebe buquê de flores e fãs especulam

O casal Virgínia Fonseca e Vini Jr. podem reatar o relacionamento mais uma vez. Essa suspeita aumentou entre os fãs dos famosos, depois de um detalhe em uma postagem da influenciadora não passar despercebido.

A influenciadora e empresária, compartilhou nessa sexta-feira (23), uma foto de um enorme buquê de flores que ganhou de presente. Mesmo agradecendo as flores com emojis de coração, a identidade da pessoa que deu o presente não foi revelada. Isso fez os seguidores levantarem especulações.

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Os fãs se dividiram em tentar adivinhar quem teria dado o buquê enquanto outros fãs, relembraram os presentes de Vini Jr. durante o namoro, Enquanto o casal estava junto, o atleta presenteava a famosa com rosas, buquês semelhantes ao que ela ganhou nessa sexta-feira.

Os famosos anunciaram o fim do relacionamento no começo de outubro. Por meio de um comunicado enviado através da assessoria da influenciadora, foi dito que não houve brigas durante a separação. Porém, poucos dias depois, ambos apagaram fotos em que estavam juntos nas redes sociais e deixaram de seguir.

Zé Felipe tem chance?

A festa de aniversário de quatro anos de Maria Flor chamou a atenção para além da decoração, pois o pai da menina, o cantor Zé Felipe, marcou presença no evento desta quinta-feira (22), em Goiânia, Goiás. Os seguidores que torcem pela volta de Zé Felipe e Virgínia se encheram de esperança com uma foto deles junto com os filhos.

Porém, o banho de água fria veio após Ana Júlia Maria, atriz que interpretou a personagem Elsa do filme Frozen, durante a festa, comentar a perspectiva que teve sobre a interação dos pais das crianças. Ela afirmou que os famosos não demonstraram ter uma relação próxima, exceto pelo momento em que tiraram fotos juntos.