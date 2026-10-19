Velório de Lua Blanco conta com familiares e amigos nesta segunda (19)
Atriz e cantora morreu aos 39 anos, no domingo (18) e sua despedida foi realizada no Cemitério Memorial do Carmo, no Caju
Familiares, amigos e artistas se reuniram para se despedir da atriz e cantora Lua Blanco nesta segunda-feira (19), no Cemitério Vertical Memorial do Carmo, no Caju, Zona Norte do Rio. A artista morreu no domingo (18), aos 39 anos, após enfrentar um câncer. A cerimônia foi reservada a pessoas próximas.
A cerimônia foi reservada a pessoas próximas. Entre os colegas de profissão que compareceram estavam Arthur Aguiar, Micael Borges e Mel Fronckowiak, que dividiram o elenco da novela com Lua. Também estiveram presentes Letícia Colin, Bia Arantes, Thalita Ribeiro, Maria Ribeiro, Hugo Bonemer e Beni Falcone.
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A despedida também teve momentos de música. Segundo relatos de pessoas presentes, um dos irmãos da artista tocou durante a cerimônia, enquanto familiares e amigos cantaram em sua homenagem.
Letícia Colin, amiga de Lua e próxima da família, se emocionou ao falar sobre a atriz. As duas se conheceram durante os ensaios do musical 'O Despertar da Primavera', no qual interpretaram a mesma personagem em apresentações alternadas.
Em entrevista ao jornal O Dia, Letícia contou que soube da doença apenas no domingo, quando a morte foi anunciada. Ela também destacou a importância da religiosidade para a amiga nos últimos meses.
“A Lua, nesse último ano, tava muito próxima à religiosidade dela, muito próxima de Jesus Cristo, que era o que fazia sentido para ela, que dava conforto para o coração dela. Então ela tava em paz”, afirmou.
Beni Falcone, que também trabalhou com Lua em Rebelde, lembrou que a amizade entre parte do elenco continuou depois do fim da novela. Segundo ele, os antigos colegas mantinham contato em um grupo de mensagens.
“Eu não tenho palavra para descrever a falta que ela vai fazer”, declarou o ator ao O Dia.
Família pede respeito à privacidade
A morte de Lua Blanco foi anunciada pelos irmãos da artista nas redes sociais. Em comunicado, a família informou que ela enfrentava um câncer havia alguns meses e agradeceu o apoio recebido durante o período.
A prima da atriz, Ema Blanco, também falou com a imprensa durante a despedida e pediu espaço para que os familiares pudessem viver o luto. Ela destacou a fé de Lua e a força com que enfrentou a doença.
Lua ficou conhecida nacionalmente ao interpretar Roberta Messi em Rebelde Brasil. O sucesso da novela também levou à formação do grupo musical Rebeldes, que reuniu integrantes do elenco e realizou turnês pelo país. Ao longo da carreira, a artista ainda trabalhou na televisão, no teatro e na música.