Amiga de Lua Banco revela últimas mensagens da atriz sobre Deus

Após a triste confirmação da morte da atriz Lua Blanco, de 39 anos, as redes sociais foram tomadas de homenagens à famosa. Entre as postagens, Ewellyn Laura, amiga da famosa, abriu o coração e revelou os momentos de fé de Lua antes de morrer, vítima de câncer de intestino.

Na declaração repleta de carinho, Ewellyn mostrou detalhes da dedicação espiritual da famosa recentemente e ressaltou a coragem da amiga em deixar certos caminhos para se debruçar no evangelho.

Leia também:

TSE dá 24 horas para Meta dar informações sobre igualdade de campanhas



Manutenção da Cedae pode afetar abastecimento em São Gonçalo, Niterói e região; veja quando



"Eu presenciei alguém completamente apaixonada pelo reino de Deus, nunca conheci alguém que abriu mão de grandes oportunidades, se abdicou de tanta coisa, se afastou do natural para se aprofundar no evangelho, leu o Novo Testamento inteiro em menos de 48 horas, não era da boca para fora, você se entregou sem reservas, eu sei que o seu maior desejo era que todos os seus amigos e sua família sentissem isso, e agora, vamos carregar esse legado para sempre", escreveu a amiga.

A postagem veio acompanhada de prints das últimas conversas com Lua. As mensagens deixavam claro o apoio religioso que a famosa buscou durante o tratamento.

"No meio de todas as dúvidas e perguntas que surgiram essa semana, me conforta saber que a única coisa que preciso fazer é jurar lealdade a Jesus e ele me guiará pra dentro do Reino dele. Sonho tanto com esse Reino. desde que eu era novinha. só queria viver nesse Reino direto, sem ocilar, sem idas e vindas, só estar lá permanentemente, vivendo de lá, inteiramente dentro da vontade de Deus", escreveu a famosa em uma das conversas.

O meio artístico e os fãs ficaram comovidos e surpresos com a notícia do falecimento da atriz, neste domingo (18).