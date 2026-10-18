Morre Lua Blanco, atriz de ‘Rebelde’, aos 39 anos

A atriz e cantora Lua Blanco morreu aos 39 anos, neste domingo (18), em decorrência de um câncer. A informação foi confirmada pela família da artista nas redes sociais.

Lua ficou conhecida nacionalmente ao interpretar Roberta Messi na versão brasileira da novela Rebelde, exibida pela Record entre 2011 e 2012. Na trama, ela contracenou com nomes como Sophia Abrahão, Arthur Aguiar, Chay Suede, Micael Borges e Mel Fronckowiak.

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Além do trabalho na televisão, a atriz também integrou a banda Rebeldes, formada a partir da novela, que realizou turnês por diversas cidades do Brasil.

Carreira na televisão e na música

Antes de alcançar o sucesso em Rebelde, Lua Blanco participou de produções da TV Globo, como Três Irmãs e Malhação. Ela também integrou o elenco de As Aventuras do Didi e apresentou o programa infantil TV Globinho.

Em 2013, a artista atuou na novela Pecado Mortal, da Record. Anos depois, retornou à Globo para participar de A Força do Querer, exibida em 2017. Em 2018, também esteve na segunda temporada do reality musical Popstar.

Na música, Lua lançou os álbuns Mão no Sonho, em 2016, e Órbita, em 2023, mantendo sua atuação para além da televisão.

Família comunica morte

O falecimento foi anunciado por familiares, incluindo o irmão da atriz, Daniel Blanco. Segundo a mensagem publicada nas redes sociais, Lua enfrentava um câncer nos últimos meses e recebeu o apoio de parentes e amigos durante o tratamento.

Na nota, a família também pediu respeito e privacidade neste momento de luto. A notícia provocou manifestações de pesar de artistas e antigos colegas de elenco, além de fãs que acompanharam a trajetória da atriz.